Сборная США подходит к финалу с лучшей обороной турнира (1 пропущенная шайба за 6 игр, пять «сухарей») и будет делать ставку на контроль темпа и быстрый переход из средней зоны. Канада, обладая лучшим большинством (36,8%), наверняка постарается спровоцировать удаления и использовать свой главный козырь. При этом дисциплина может стать решающим фактором: 36 минут штрафа у канадок против идеальной игры США в меньшинстве — важный контраст. После разгрома 5:0 на групповом этапе стоит ждать более закрытого и осторожного сценария, где исход определят реализация спецбригад и игра вратарей в ключевые отрезки

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

20:40 Матч пройдёт на стадионе «Арена Санта-Джулия» (Милан, Италия), вместимостью 16 000 зрителей.

Стартовые составы команд

США (ж): Эрин Франкель, Гвинет Филипс, Кайла Барнс, Лейла Эдвардс, Меган Келлер, Хэйли Винн, Кэролин Харви, Ли Стеклейн, Рори Гилдей, Хилари Найт, Алекс Карпентер, Джой Данн, Эбби Мёрфи, Тэйлор Хис, Ханна Билка, Грейс Зумвинкл, Келли Паннек, Кендалл Койн Шофилд, Кристен Симмс, Тесса Джанеке, Бритта Кёрл, Хэйли Скамурра.

Канада (ж): Энн-Рене Дебьен, Эмеранс Машмейер, Эрин Эмброуз, Рената Фаст, Жоселин Ларок, Софи Жак, Элла Шелтон, Клэр Томпсон, Кэти Табин, Сара Филье, Мари-Филип Пулен, Дэрил Уоттс, Лора Стейси, Блэйр Тёрнбулл, Эмили Кларк, Брианна Дженнер, Сара Нурс, Эмма Мальте, Натали Спунер, Кристин О'Нилл, Джулия Гослинг, Дженнифер Гардинер.

США (ж)

США подходят к финалу без единого поражения. Шесть матчей — шесть побед, разница шайб 31:1. Пять игр завершены «всухую», единственный пропущенный гол — от Чехии (5:1). В группе американки разгромили Канаду 5:0, затем в плей-офф поочередно уничтожили Италию (6:0) и Швецию (5:0). Команда демонстрирует 12% реализации бросков и остается единственной на турнире, не пропустившей ни одной шайбы в меньшинстве. При этом большинство работает на уровне 20%, что ниже канадских цифр, но компенсируется стабильностью в равных составах.

Канада (ж)

Канада добралась до финала более тернистым путем. В группе — победы над Швейцарией (4:0), Чехией (5:1), Финляндией (5:0) и болезненное поражение от США (0:5). В плей-офф — уверенные 5:1 с Германией и нервные 2:1 со Швейцарией, где исход решила надежная игра вратаря. На турнире у «кленовых» 21 заброшенная шайба, 9,5% реализации и лучшее большинство среди финалистов — 36,8%. При этом Канада — самая штрафуемая команда из претендентов на золото (36 минут).

Личные встречи

За последние пять лет соперницы провели 34 матча: 19 побед у Канады, 15 — у США. Однако текущая серия — за американками: Канада проиграла семь последних очных встреч. В финалах Олимпийских игр баланс 4–2 в пользу канадок, но на групповой стадии нынешнего турнира США вновь разгромили принципиального соперника — 5:0.