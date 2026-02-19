Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов подвел итог матча против «Сочи»(4:0).

Вячеслав Козлов
Вячеслав Козлов globallookpress.com

«Мы серьезно готовились к сопернику.  Начали хорошо матч, забили в большинстве, потом еще после вбрасывания.  И потом уже контролировали игру, доведя ее до победы.  Не понравилось, что было много удалений.  Мы давали сопернику вернуться в игру.  В плане дисциплины мы делали не то, что задумано.  Этот соперник нас не наказал, но следующие команды будут серьезнее.  И это надо исправлять.

Мы не строим иллюзий.  Хорошо, что мы побеждаем, взяли три матча на выезде, сегодня дома.  Но следующие соперники будут более серьёзные.  И по тем матчам будем уже смотреть, вышли мы из этого положения или еще там находимся», — цитирует Козлова «Матч ТВ».

После этого матча московское «Динамо» занимает 6-е место в таблице Запада с 68-ю очками в активе.  «Сочи» — на последней 11-й позиции с 40 баллами.