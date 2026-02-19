Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов подвел итог матча против «Сочи»(4:0).

Вячеслав Козлов globallookpress.com

«Мы серьезно готовились к сопернику. Начали хорошо матч, забили в большинстве, потом еще после вбрасывания. И потом уже контролировали игру, доведя ее до победы. Не понравилось, что было много удалений. Мы давали сопернику вернуться в игру. В плане дисциплины мы делали не то, что задумано. Этот соперник нас не наказал, но следующие команды будут серьезнее. И это надо исправлять.

Мы не строим иллюзий. Хорошо, что мы побеждаем, взяли три матча на выезде, сегодня дома. Но следующие соперники будут более серьёзные. И по тем матчам будем уже смотреть, вышли мы из этого положения или еще там находимся», — цитирует Козлова «Матч ТВ».

После этого матча московское «Динамо» занимает 6-е место в таблице Запада с 68-ю очками в активе. «Сочи» — на последней 11-й позиции с 40 баллами.