Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу своей команды над «Трактором» (6:0) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Виктор Козлов
Виктор Козлов globallookpress.com

'Хорошим для нас получился этот матч.  Учитывая, что в прошлом матче мы неудачно сыграли в Санкт‑Петербурге, теперь ребята хорошо провели все 60 минут.  Здорово, что помогли Семену Вязовому отыграть «на ноль».  И спасибо нашим болельщикам, которые нас поддерживали.  Их действительно было слышно.

Как удалось реанимировать карьеру Кузнецова?  Я его не реанимировал.  Он сам вернулся.  Для Евгения было очень важно выиграть в Челябинске.  Мотивировать его не было нужно.  У нас и Егор Сучков из Челябинска.  Этих ребят не нужно было настраивать, а за ними и вся команда хорошо сыграла.

В чем еще нужно прибавить Кузнецову?  Евгений — мастер, спору нет.  Он выводит партнеров на хорошие позиции для атаки.  А в чем ему прибавлять?  Пусть продолжает в том же духе!' — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

«Салават Юлаев» с 62 очками занимает пятое место в Восточной конференции.