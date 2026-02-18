Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу своей команды над «Трактором» (6:0) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Виктор Козлов globallookpress.com

'Хорошим для нас получился этот матч. Учитывая, что в прошлом матче мы неудачно сыграли в Санкт‑Петербурге, теперь ребята хорошо провели все 60 минут. Здорово, что помогли Семену Вязовому отыграть «на ноль». И спасибо нашим болельщикам, которые нас поддерживали. Их действительно было слышно.

Как удалось реанимировать карьеру Кузнецова? Я его не реанимировал. Он сам вернулся. Для Евгения было очень важно выиграть в Челябинске. Мотивировать его не было нужно. У нас и Егор Сучков из Челябинска. Этих ребят не нужно было настраивать, а за ними и вся команда хорошо сыграла.

В чем еще нужно прибавить Кузнецову? Евгений — мастер, спору нет. Он выводит партнеров на хорошие позиции для атаки. А в чем ему прибавлять? Пусть продолжает в том же духе!' — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

«Салават Юлаев» с 62 очками занимает пятое место в Восточной конференции.