Кто пройдёт в финал ОИ?

В понедельник, 16 февраля, женская сборная США сыграет против женской сборной Швеции в 1/ 2 финала Олимпийских Игр-2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

20' Перерыв. С преимуществом США прошел первый период, держатся в обороне как могут шведки и ищут редкие возможности в атаке.

19' Позиционная атака сборной Швеции, но сводят её к борьбе у бортов американки.

18' Высоко встречают хоккеистки США развитие атаки Швеции, не выпуская их даже в среднюю зону.

16' Вновь придавили американские хоккеистки шведок, всем составом обороняются игроки в желтой форме.

15' Эбби Мёрфи в упор бросала в быстротой атаке США, спасла шведок Траэфф.

14' Получается у сборной Швеции проводить атаки, но внимательно в обороне действуют американки.

13' В высоком темпе развивается игра.

12' Контр-атака сборной Швеции, Хильда Свенссон нанесла бросок в створ ворот США, щитком отразила шайбу Гвинет Филипс.

11' В полном составе играет сборная Швеции.

10' Бросок Эбби Мёрфи из круга вбрасывания зоны атаки США, сумела поймать шайбу вратарь Швеции Траэфф.

10' Закрепились в зоне атаки в большинстве игроки сборной США.

09' Удаление у сборной Швеции, на 2 минуты за толчок на борт удалена Сара Яльмарссон.

08' Контролируют ход встречи американки, трудно сборной Швеции.

07' Пробуют перейти в атаку хоккеистки сборной Швеции, но внимательно в обороне действуют американки.

06' Гоол! 1:0. Кайла Барнс дальним броском поразила верхний ближний угол ворот сборной Швеции. Не разглядела полет шайбы вратарь Траэфф.

05' Затяжная позиционная атака сборной США, держатся шведки.

04' Алекс Карпентер бросала в упор по воротам Швеции, спасла шведок Эбба Свенссон Траэфф.

03' Сборная Швеции сумела отодвинуть игру от своих ворот.

02' Позиционная атака США, сразу захватили инициативу американки.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за сборной США.

До матча

18:38 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

Стартовые составы команд

США: Филипс, Франкель; Эдвардс, Келлер, Винн, Харви, Барнс, Стеклейн, Гилдей, Найт, Карпентер, Кёрл, Мёрфи, Хис. Билка, Зумвинкл, Паннек, Койн Шофилд, Скамурра, Данн, Джанеке, Симмс.

Швеция: Траэфф, Сёдерберг, Нюлен-Перссон, Юнгокер, Челльбин, Адольфссон, Карлссон, Андерссон, Юханссон, Ольссон, Свенссон, Тувик, Яльмарссон, Юханссон, Бувенг, Викнер-Зенкевич, Юнгблом, Халль, Халлин, Лундин, Хедквист.