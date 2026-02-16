Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов назвал причины поражения своей команды в матче КХЛ против СКА (0:4).

Виктор Козлов — главный тренер «Салавата Юлаева» globallookpress.com

«Не самый лучший матч провели, много удалялись. Ошибки допускали, за которые нас моментально наказывали. Могли в меньшинстве забивать, но шайба не заходила. Вратарь хорошо играл. Готовимся к следующему матчу.

Очень много потерь у обеих команд в начале? Шайба очень много прыгала. Это не оправдание. Когда ребята принимали шайбу, она много скакала», — цитирует Козлова «Матч ТВ».

После этого матча «Салават Юлаев» занимает 5-е место в таблице Востока с 60-ю очками в активе. В следующем поединке уфимцы сыграют против «Трактора» 18-го февраля.