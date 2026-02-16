Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков 22-й игровой недели регулярного чемпионата.

Лучшим вратарем признан Александр Самонов из ЦСКА, который одержал две победы в двух матчах с коэффициентом надёжности 0,49.

Лучшим защитником недели стал Дамир Шарипзянов из «Авангарда». В трёх матчах он набрал 6 очков (1+5) и продемонстрировал показатель полезности «+6».

Лучшим нападающим признан Тэйлор Бек из «Сибири». В двух матчах недели он отметился двумя голами и шестью результативными передачами с показателем полезности «+4».

Лучшим новичком признан форвард Матвей Поляков из СКА, который заработал 2 очка (0+2) в двух матчах с показателем полезности «+1».