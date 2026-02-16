Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о поражении своей команды в матче КХЛ против «Северстали» (1:3).

Игорь Гришин — главный тренер «Нефтехимика» t.me/wolfstaya

«Игра получилась такой, какой мы ее и ожидали: быстрая, энергичная, агрессивная. "Северсталь" — мобильная команда, мы это знали, готовились. Что‑то тоже могли сделать, создавали какие‑то моменты. К сожалению, не реализовали их.

Противник был более удачливее и мастеровитее в этом плане. Они свои моменты реализовали, мы свои, к сожалению, нет. В итоге такой результат», — приводит слова Гришина «Матч ТВ».

После этого матча «Нефтехимик» занимает 6-е место в таблице Востока с 59-ю очками в активе. В следующем поединке «волки» сыграют против «Локомотива» 17-го февраля.