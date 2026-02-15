В матче регулярного чемпионат КХЛ «Северсталь» в родных стенах победила «Нефтехимик» со счетом 3:1.

У «Северстали» голы на свой счет записали Руслан Абросимов, Николай Буренов и Даниил Казулаев. Дамир Жафяров отметился голом престижа за «Нефтехимик».

«Северсталь» с 74 очками в активе занимает второе место на «Западе», «Нефтехимик» (59) — шестой на «Востоке».

В параллельной игре ЦСКА в овертайме победил «Шанхайские Драконы» с результатом 2:1.

На заброшенные шайбы Павла Карнаухова и Николая Коваленко хозяева ответили лишь голом Райли Сюттера.

Команда из Москвы набрала 70 очков и идет четвертой в Западной конференции, «Драконы» (48) — девятые.