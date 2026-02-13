«Салават Юлаев» одолел «Металлург» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Шелдон Ремпал — нападающий «Салавата Юлаева» globallookpress.com

Команды обменялись голами в основном времени матча. У «Салавата Юлаева» дублем отметился Девин Броссо, отличившись на 43-й и 45-й минутах.

Еще один гол записал на свой счет Шелдон Ремпал на 12-й минуте.

В составе «Металлурга» голами отметились Макар Хабаров на 28-й минуте, Руслан Исхаков на 35-й и Роман Канцеров на 58-й минуте.

Команды довели дело до серии буллитов, где сильнее оказался «Салават Юлаев». Победный бросок на счету Шелдона Ремпала.

После этого матча «Салават Юлаев» занимает 5-е место в таблице Востока с 60-ю очками в активе. «Металлург» — на 1-й строчке (87 баллов).