Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу своей команды в матче КХЛ против «Металлурга» (4:3 Б).

Виктор Козлов — главный тренер «Салавата Юлаева» globallookpress.com

«Хороший матч, шикарная атмосфера. Команды показали хорошие скорости. На мой взгляд, после длительной паузы ребята неплохо начали матч и держали скорости. Девин Броссо молодец, забил два гола. Да и все ребята молодцы, горжусь ими. Атмосфера на трибунах была сумасшедшая, игроки это чувствовали.

Во втором периоде проиграли 0:2? Это хорошая команда, не зря они лидеры чемпионата. Должна быть 100-процентная концентрация, потому что они моментально наказывают за недоработку. Но наши ребята хорошо сыграли, заставляли их ошибаться, было много позитивных моментов», — цитирует Козлова пресс-служба клуба.

После этого матча «Салават Юлаев» занимает 5-е место в таблице Востока с 60-ю очками в активе. В следующем поединке уфимцы сыграют против СКА 16-го февраля.