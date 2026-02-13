Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал победу своей команды в матче КХЛ против «Автомобилиста» (2:1).

«В первом периоде создали много ошибок, дали сопернику несколько возможностей открыть счет. Потом сами повели в счете, забили второй гол. Игра шла туда‑сюда, было много удалений в обеих командах, инициатива переходила от одной команды к другой. В третьем периоде пришлось потерпеть, были моменты забить. Влад Подъяпольский сегодня сыграл отлично, дал нам шанс на победу.

Подъяпольский рассматривается как вратарь на плей-офф? Мы планируем, что Макс будет играть. Изначально Подъяпольский — вратарь номер один. Мы выполняем то, что обещали, Макс получает игровое время, мы хотим оставить его на следующий год, а решение за ним», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

Московское «Динамо» занимает 6-е место в таблице Запада с 64 очками в активе. В следующем матче «бело-голубые» сыграют против «Торпедо» 15-го февраля.