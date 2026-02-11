Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал победу своей команды над «Амуром» (6:5) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Евгений Корешков globallookpress.com

«Здорово, что наше турне на Востоке мы начали с победы. Что по матчу, то с каждым периодом наши парни прибавляли. Играли все лучше и лучше — во втором, в третьем периодах. Обилие голов — возможно, это сказался перерыв. Но я думаю, игра всем понравилась, особенно болельщикам. Самое хорошее, что мы победили», — приводит слова Корешкова «Матч ТВ».

«Трактор» с 56 очками занимает седьмое место в Восточной конференции.