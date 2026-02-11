Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал поражение своей команды от «Авангарда» (2:3 Б) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Олег Браташ globallookpress.com

«Играли хорошо, но опять нам что‑то мешает выиграть. Когда плохо играем, то это само собой. Но когда играем хорошо, то все равно что‑то мешает нам победить.

Но сегодня хотя бы за команду и за игру не стыдно. Мы хорошо поработали в перерыве. Хорошо подготовились и хорошо играли. Имели все шансы сегодня выиграть. Но, к сожалению, не смогли. Хотелось бы видеть у нас стабильно такие матчи, а не чтобы они чередовались с плохими.

В чем секрет успешного старта в матче? Как я и сказал, мы хорошо и плодотворно поработали в паузе. И сегодня были видны результаты этой работы. », — приводит слова Браташа «Матч ТВ».

«Адмирал» с 38 очками занимает последнее, 11-е место в Восточной конференции.