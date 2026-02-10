Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение своей команды от СКА (1:5) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игорь Гришин globallookpress.com

«В течение матча пришла такая мысль в голову, что для стороннего болельщика вообще очень интересная была игра. Очень быстрая, туда-сюда. Много голевых моментов, много бросков. Но здесь на первый план выходит и реализация, и игра в обороне, и ошибки, и реализация тех ошибок, которые делают соперники. Противник оказался мастеровитее в этом плане и победил. Опять забили только одну шайбу — этого недостаточно.

Пропущенный гол в большинстве в начале третьего периода? После этого эмоции немножечко "упали". В принципе, при счёте 1:3 не было ничего такого страшного, при нормальной ситуации можно отыграться. Имели большинство, рассчитывали выйти и забить. Создали момент для реализации, но не использовали его, затянули с броском, и соперники на контратаке по большому счёту без особого момента… Мастер взял игру на себя, уверенно создал момент, бросил. Видимо, наши игроки, находившиеся в обороне, не ожидали такой наглости от Марата Хайруллина. Может, даже не этот гол сказался, а два удаления подряд затем. Пропустили "3 на 5" — и эмоции немножко "упали". Градус упал, хотя ребята старались, и третий период оказался более формальным», — цитирует Гришина пресс-служба нижнекамского клуба.

«Нефтехимик» с 59 очками занимают пятое место в Восточной конференции.