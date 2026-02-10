Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение своей команды от СКА (1:5) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«В течение матча пришла такая мысль в голову, что для стороннего болельщика вообще очень интересная была игра.  Очень быстрая, туда-сюда.  Много голевых моментов, много бросков.  Но здесь на первый план выходит и реализация, и игра в обороне, и ошибки, и реализация тех ошибок, которые делают соперники.  Противник оказался мастеровитее в этом плане и победил.  Опять забили только одну шайбу — этого недостаточно.

Пропущенный гол в большинстве в начале третьего периода?  После этого эмоции немножечко "упали".  В принципе, при счёте 1:3 не было ничего такого страшного, при нормальной ситуации можно отыграться.  Имели большинство, рассчитывали выйти и забить.  Создали момент для реализации, но не использовали его, затянули с броском, и соперники на контратаке по большому счёту без особого момента… Мастер взял игру на себя, уверенно создал момент, бросил.  Видимо, наши игроки, находившиеся в обороне, не ожидали такой наглости от Марата Хайруллина.  Может, даже не этот гол сказался, а два удаления подряд затем.  Пропустили "3 на 5" — и эмоции немножко "упали".  Градус упал, хотя ребята старались, и третий период оказался более формальным», — цитирует Гришина пресс-служба нижнекамского клуба.

«Нефтехимик» с 59 очками занимают пятое место в Восточной конференции.