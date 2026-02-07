Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев прокомментировал отсутствие российских хоккеистов на Олимпийских играх 2026 года.

«Конечно, это плохо. Много ребят сейчас поехало бы и играло за нашу страну с удовольствием. Но пока вот так.

Буду ли следить за хоккейным турниром? Я пока за своим хоккейным турниром следить буду. Если получится, посмотрю обязательно», — приводит слова Шипачева «Матч ТВ».

Сборная России не принимает участие в международных соревнованиях с февраля 2022 года по политическим причинам.

Российские хоккеисты на Олимпиаде-2022 завоевали серебряные медали, проиграв в решающей встрече сборной Финляндии.