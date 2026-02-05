Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 5 февраля.

«Коламбус» — «Чикаго» — 4:0

Защитник «Блю Джэкетс» Иван Проворов забросил одну шайбу. Теперь у 29-летнего россиянина 20 (6+14) очков в 56 играх.

Также нападающий Шон Монахан оформил дубль и один гол забил защитник Зак Веренски.

«Коламбус» набрал 65 очков в 56 матчах и занимает 9-е место на «Востоке». «Чикаго» идет 12-м на «Западе» — 53 очка в 57 играх.

«Флорида» — «Бостон» — 5:4 Б

В составе хозяев отличились Эту Луостаринен, Увис Балинскис, Мэттью Ткачак и Антон Лунделл. Победную шайбу в серии буллитов забросил Брэд Маршан.

За «Бостон» забивали Майкл Эйссимонт (дважды), Марк Кастелич и Кейси Миттельштадт

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 25 из 29 бросков по своим воротам.

«Флорида» набрала 61 очко в 56 матчах и занимает 12-е место на «Востоке». «Бостон» идет на 6-й строчке — 69 очков в 57 играх.

«Виннипег» — «Монреаль» — 1:5

У хозяев единственную шайбу забросил Кайл Коннор.

За гостей отличились Оливер Капанен, Джош Андерсон, Лэйн Хатсон, Брендан Галлахер и Филлип Дано.

«Монреаль» набрал 72 очка в 57 матчах и идет третьей на «Востоке». «Виннипег» занимает 13-ю строчке в Западной конференции — 52 очка в 56 играх.

«Нэшвилл» — «Миннесота» — 5:6 ОТ

В составе гостей отличились россияне Владимир Тарасенко и Яков Тренин. Также по ассисту на счету Кирилла Капризова и Данилы Юрова. Но лучшим в составе «Миннесоты» был Мэтт Болди, оформивший хет-трик.

За «Предаторз» отличились Филип Форсберг, Стивен Стэмкос, Эрик Хаула, Люк Евангелиста и Роман Йоси.

Решающая шайба в овертайме на счету Джареда Сперджена.

«Миннесота» набрала 78 очков в 58 матчах и занимает вторую строчку на «Западе». «Нэшвилл» опустился на 11-ю позицию — 59 очков в 56 играх.

«Колорадо» — «Сан-Хосе» — 4:2

Форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился тремя результативными передачами и был признан третьей звездой встречи. Теперь у 30-летнего россиянина 34 (12+22) очка в 46 играх этого сезона.

У хозяев дубль оформил Арттури Лехконен, а также по одной шайбе забросили Джош Мэнсон и Брок Нельсон. У «Шаркс» отличились Тимоти Лильегрен и Филипп Курашев.

«Колорадо» набрал 83 очка в 55 матчах и лидирует в Западной конференции. «Сан-Хосе» идет на 11-й строчке — 58 очков в 55 играх.

«Юта» — «Детройт» — 4:1

В составе победителей шайбы забрасывали Шон Дурзи, Ник Шмальц, Дилан Гюнтер и Клэйтон Келлер.

Гол «Ред Уингз» на счету Дилана Ларкина.

«Юта» набрала 64 очка в 57 матчах и занимает 5-е место на «Западе». «Детройт» идет на 4-й строчке в Восточной конференции — 72 очка в 58 играх.

«Юта» — «Детройт» — 4:1 «Юта» — «Детройт» — 4:1«Юта» — «Детройт» — 4:1

«Даллас» — «Сент Луис» — 5:4

В составе победителей две шайбы на счету Джейми Бенна, также забивали Джейсон Роберстон, Мэтт Дюшен и Маврик Бурк.

У гостей отличились россияне Павел Бучневич и Алексей Торопченко, а также Джордан Кайру и Джимми Снуггеруд.

«Старз» набрали 77 очков и сейчас третьи на «Западе», «Блюз» с 49 очками — на 15-м месте той же конференции.

«Калгари» — «Эдмонтон» — 4:3

У хозяев отличились Джонатан Юбердо, Коннор Зари, Райан Ломберг и россиянин Матвей Гридин.

За гостей дубль оформил Леон Драйзайтль, еще одну шайбу забросил Каспери Капанен, результативной передачей отметился Василий Подколзин.

«Флэймз» набрали 52 очка и занимают 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Ойлерз» с 64 очками — на шестой строчке «Запада».

«Лос-Анджелес» — «Сиэтл» — 2:4

У гостей дубль оформил Шейн Райт, также отличились Адам Ларссон и Винс Данн. Обе шайбы в составе «Лос-Анджелеса» на счету россиянина Андрея Кузьменко.

«Кракен» набрали 63 очка и занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Кинг» с 60 очками — на 9-й строчке той же конференции.

«Вегас» — «Ванкувер» — 5:2

Голами в составе «Вегаса» отметились российские нападающие Павел Дорофеев и Иван Барбашев. Также заброшенной шайбой и ассистом отметился Джек Айкел. Еще по голу за «Вегас» забили Коул Рейнхардт и Александер Хольц.

За «Ванкувер» отличились Элиас Петтерссон и Пьер-Оливье Жозеф.