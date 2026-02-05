Главный тренер СКА Игорь Ларионов подвел итог матча против «Северстали» (3:1).

Игорь Ларионов globallookpress.com

«Горжусь командой, ребятами. Хороший матч. Было три части игры, три периода… Первый был по качеству игры очень хорошим — это то, что хочется видеть. Во втором периоде отдали инициативу сопернику. Отдам должное команде Андрея Козырева, которая хорошо играет с шайбой. Молодые ребята, интересно смотреть. Мы дали забить им гол. В третьем периоде, наверное, опыт и труд наших ребят взяли верх.

Поэтому с победой команду и наших болельщиков, которые были на игре. В Череповце потрясающая поддержка. Для меня это особенный город. Здесь 53 года назад я начал свой победный путь — с "Золотой шайбы" в "Снежинке". Это было очень давно. Но очень приятно всегда возвращаться в тот город, в котором любят хоккей, где растет хорошая команда.

Насоздавали мы много. Вратарь соперника играл очень хорошо. Конечно, наши ребята должны находить возможность быть чуть интереснее, хитрее перед воротами соперника, чтобы реализовывать моменты. Их было много… Хотелось бы, чтобы все было проще, было меньше стресса. Когда выигрываешь с разницей в три‑четыре шайбы, то по‑другому смотришь на игру. Иначе оцениваешь свой ресурс. Не приходится переходить на три тройки и так далее. Но в этом есть и потенциал нашей команды. Мы должны реализовывать созданные моменты. Надеюсь, поработаем над этим и будем лучше», — цитирует Ларионова «Матч ТВ».

СКА с 58 очками в активе занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Северсталь» (70) — вторая.