Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал выступление своей команды в 2026-м году.

Дамир Шарипзянов
Дамир Шарипзянов globallookpress.com

«Команда в оптимальной форме?  Я думаю, еще нет, но мы на правильном пути.  Есть моменты, которыми недоволен не только тренер, но и мы внутри команды.  Я хочу, чтобы оптимальная форма была у нас не сейчас, а ближе к концу марта.

Есть ли расхлябанность и потеря концентрации?  Бывает с нами такое.  Не так хорошо играем с большим преимуществом.  Начинаем делать неправильные вещи, не всегда доводим дело до конца.  Но теперь эта болезнь быстрее проходит.  Месяц назад все было хуже.  Теперь пять–семь минут, и возвращаемся в нашу колею.  Ну и опять же удаления — особенно за нарушение численного состава.  Это, конечно, неприемлемо», — цитирует Шарипзянова Sport24.

«Авангард» не потерпел ни одного поражения с 15 января, выиграв 8 из 10 встреч за месяц.  Омичи занимают второе место в Восточной конференции, набрав 75 очков за 51 встречу.