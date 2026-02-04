Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал выступление своей команды в 2026-м году.

Дамир Шарипзянов globallookpress.com

«Команда в оптимальной форме? Я думаю, еще нет, но мы на правильном пути. Есть моменты, которыми недоволен не только тренер, но и мы внутри команды. Я хочу, чтобы оптимальная форма была у нас не сейчас, а ближе к концу марта.

Есть ли расхлябанность и потеря концентрации? Бывает с нами такое. Не так хорошо играем с большим преимуществом. Начинаем делать неправильные вещи, не всегда доводим дело до конца. Но теперь эта болезнь быстрее проходит. Месяц назад все было хуже. Теперь пять–семь минут, и возвращаемся в нашу колею. Ну и опять же удаления — особенно за нарушение численного состава. Это, конечно, неприемлемо», — цитирует Шарипзянова Sport24.

«Авангард» не потерпел ни одного поражения с 15 января, выиграв 8 из 10 встреч за месяц. Омичи занимают второе место в Восточной конференции, набрав 75 очков за 51 встречу.