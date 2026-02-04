Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер высказался о рабочих отношениях между главным тренером команды Риком Токкетом и 21-летним российским форвардом Матвеем Мичковым.

Матвей Мичков globallookpress.com

«Иногда они очень горячи. Порой, когда не выигрываешь, какие-то вещи делаются и говорятся. Но они всегда возвращаются к столу, хотят лучшего для этой команды, а Рик хочет лучшего для Матвея», — цитирует Бриера журналист Чарли О'Коннор в социальной сети X.

В нынешнем сезоне Мичков набрал 29 очков (13 голов и 16 передач) в 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В двух последних встречах «Флайерз» россиянин провёл на льду 12 минут 49 секунд и 10 минут 21 секунду.