Главный тренер «Топредо» Алексей Исаков прокомментировал победу своей команды над «Амуром» (2:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Алексей Исаков globallookpress.com

«Сегодня было очень непросто. Помимо того что мы сделали небольшие ошибки, позволившие сопернику вернуться в матч в конце игры, у нас еще были моменты в первой половине, которые очень сильно не устраивали. По ходу матча игра была абсолютно равной. Обе команды могли завладеть инициативой. Хорошо, что удалось забить. Сегодня отметил бы нашу игру при атаках с ходу. Этот компонент у нас получился», — приводит слова Исакова «Матч ТВ».

«Торпедо» с 69 очками занимает третье место в Западной конференции.