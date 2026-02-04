Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал поражение своей команды от «Барыса» (1:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Олег Браташ globallookpress.com

«Проиграли по делу. Соперник оказался более сконцентрированным. Пытались сыграть сегодня с позиции силы, активно… Но соперник не позволил многого создать. Много ошибок наделали, концентрации не хватило. Голы, как всегда, привезли из‑за индивидуальных действий. Но справедливости ради надо сказать, что у соперника еще было достаточно моментов. Наошибались очень много. », — приводит слова Кравца «Матч ТВ».

«Адмирал» с 37 очками занимает последнее, одиннадцатое место в Восточной конференции.