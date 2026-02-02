Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев высказался о предстоящем поединке своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали».

Михаил Мальцев — нападающий «Спартака» globallookpress.com

«Северсталь хорошо начинает матчи у себя дома. Они очень быстрые, скоростные.

Нам нужно не мешкаться в начале, не пропускать, играть так же, как и они — на скоростях, через борьбу», — сказал Мальцев «Матч ТВ».

Матч между «Северсталью» и «Спартаком» состоится сегодня, 2-го февраля в 19:30 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

«Северсталь» занимает 2-е место в таблице Запада с 70-ю очками в активе, а «Спартак» — на 6-й строчке с 60-ю баллами.