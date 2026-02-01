прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.89

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Спартак». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 2 февраля. Начало встречи — в 19:30 (мск).

«Северсталь»

Турнирное положение: «Северсталь» находится на 2-м месте Западной конференции с 70 очками на счету. Всего на 1 балл череповецкий коллектив отстает от 1-го «Локомотива».

Последние матчи: В начале последней игровой недели «Северсталь» потерпела поражение на территории ЦСКА (2:4).

За выездом в столицу последовала важнейшая в турнирном смысле победа над «Торпедо» (3:2, от). В ходе другой гостевой игры команда Андрея Козырева взяла верх над «Динамо» Москва (3:2).

Не сыграют: Даниил Веряев, Артем Жуков, Александр Самойлов.

Состояние команды: В турнирном ключе «Северсталь» не испытывает проблем: команда остается главным конкурентом лидера Запада, сохраняя минимальный разрыв.

Тем временем результаты отдельных матчей наверняка вызывают недовольство у штаба Андрея Козырева. В десяти предыдущих встречах череповчане проиграли четырежды. При этом в пяти матчах команда пропускала не менее 4-х голов.

«Спартак»

Турнирное положение: После 50 матчей «Спартак» закрепился на 6-м месте Западной конференции. С 60 баллами в активе, красно-белые отстают от 5-го ЦСКА по дополнительным показателям.

Последние матчи: Серию недавних матчей «Спартак» провел на своей территории. В первой игре в столице было допущено поражение от «Локомотива» (2:3, от).

Следом команда Алексея Жамнова переехала «Ладу» (6:2), тогда как в последней встрече — разнесла СКА в рамках битвы прямых конкурентов (4:0).

Не сыграют: В составе «Спартака» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: За счет спада прямых конкурентов «Спартак» совершил рывок в таблице Запада. В перспективе красно-белые могут зацепиться за 5-ю строчку.

В десяти последних играх команда Алексея Жамнова добилась семи побед, тогда как на отрезке в пять недавних матчей столичный коллектив заработал 9 очков из 10 возможных.

Статистика для ставок

«Спартак» одержал 5 побед в 6 последних матчах в гостях

В 9 личных встречах из 11 последних на льду «Северстали» команды забивали больше 5.5 голов

«Спартак» одержал 6 побед в 9 последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» оценивается букмекерами в 2.10, ничья — в 4.40, победа «Спартака» — в 3.07.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.89, на тотал меньше 5.5 — за 1.99.

Прогноз: «Северсталь» находится не в лучших физических условиях на фоне недавних провалов, но бойцовский характер и желание играть агрессивно впереди у команды по-прежнему присутствуют. На домашнем льду череповчане предложат борьбу на встречном движении, что в сущности устроит «Спартак».

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.89.

Прогноз: В последних матчах команда Алексея Жамнова смотрится здорово, в том числе и с точки зрения атакующей остроты. В таком тонусе красно-белые будут претендовать на победные баллы в «Ледовом».

