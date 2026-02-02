Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил игру нападающего команды Дмитрия Яшкина в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (2:3 Б).

Дмитрий Яшкин — нападающий «Ак Барса» globallookpress.com

«Игра Яшкина? Моментов много было у него, как и у всей команды.

Достаточно моментов было даже, когда половина ворот были пустыми (улыбается). Но не хватало акцентированного броска в завершении», — передает слова Гатиятулина Чемпионат.

После этого матча «Ак Барс» занимает 2-е место в таблице Востока с 73 очками в активе. В следующем поединке команда встретится с «Трактором» 4-го февраля.