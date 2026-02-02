В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» из Новосибирска обыграла казанский «Ак Барс» в серии буллитов со счетом 3:2.

Антон Косолапов («Сибирь») globallookpress.com

Первый гол на четвертой минуте забил нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов. Через 13 минут Алексей Пустозеров увеличил преимущество казанской команды. Однако на 28-й минуте Антон Косолапов сократил разницу в счете для «Сибири».

Максим Сушко сравнял счет на 36-й минуте и перевел игру в овертайм, но ни одна из команд не смогла одержать победу в дополнительное время. В серии буллитов победу со счетом 3:2 одержала «Сибирь».