Тренер «Спартака» Александр Барков прокомментировал победу своей команды в матче КХЛ против «Северстали» (5:1).

«Спартак» t.me/hc_spartak

«Хорошо подготовились, первый период провели очень хорошо, контролировали ход.  Второй период до удаления игра нас устраивала, но дальше соперник нас стал поджимать.

В какой‑то момент пришлось играть по счету.  Но оборонялись здорово, ребята сражались, поэтому заслужили победу.  Мы сейчас на ходу, мы много работали над этим.  Не знаю, что с "Северсталью", это к ним вопросы.  Но мы сейчас нашли хорошее сочетания в звеньях, появляется химия, игра удается», — передает слова Баркова «Матч ТВ».

После этого матча «Спартак» занимает 6-е место в таблице Запада с 62 очками в активе.  В следующем поединке команда сыграет против «Локомотива» 4-го февраля.