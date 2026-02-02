Тренер «Спартака» Александр Барков прокомментировал победу своей команды в матче КХЛ против «Северстали» (5:1).

«Хорошо подготовились, первый период провели очень хорошо, контролировали ход. Второй период до удаления игра нас устраивала, но дальше соперник нас стал поджимать.

В какой‑то момент пришлось играть по счету. Но оборонялись здорово, ребята сражались, поэтому заслужили победу. Мы сейчас на ходу, мы много работали над этим. Не знаю, что с "Северсталью", это к ним вопросы. Но мы сейчас нашли хорошее сочетания в звеньях, появляется химия, игра удается», — передает слова Баркова «Матч ТВ».

После этого матча «Спартак» занимает 6-е место в таблице Запада с 62 очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Локомотива» 4-го февраля.