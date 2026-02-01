Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов подвел итог матча против «Авангарда» (1:4).

Вячеслав Козлов globallookpress.com

«Сегодня очень старались, вышли заряженными. Двигались неплохо. Но пока, к сожалению, не можем развернуть ситуацию в свою сторону. Если в прошлых играх хотя бы вели по счету, то сегодня уступали. Соперник играл быстро, хорошо оборонялся. У нас были моменты сократить счет во втором периоде, но не забили. Большинство опять не сработало. В таких играх должно быть большинство. В прошлые годы играли за счет этого, сейчас у нас и игры нет, и большинство тоже страдает. Их меньшинство просто нас переработало», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

После этого матча «Авангард» занимает 2-е место в таблице Востока с 73 очками в активе. «Динамо» М — на 7-й позиции Запада с 60-ю баллами.