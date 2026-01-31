Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение своей команды от «Металлурга» (4:5) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Дмитрий Квартальнов
Дмитрий Квартальнов globallookpress.com

«Двоякое впечатление от игры.  Хорошо сражались до конца.  Два гола в меньшинстве что называется сзади и по ногам.  Не дотерпели.  Предупреждали, что не надо давать сопернику удалений, 17 минут — это почти период в меньшинстве.  Давать им столько много большинства точно не надо было.

В чем проблемы команды в последних матчах?  Мы много игр и до этого проиграли.  Я не сторонник ссылаться на кого‑то, у нас есть определенные проблемы с составом.  Значит, пока мы не готовы быть лидерами.  Мы не можем играть за счет одного звена, в том числе и сегодня.  Кто‑то должен брать на себя лидерскую роль.  Эти ребята вытаскивают нас весь сезон.  Нужно, чтобы и на выезде ребята понимали всю степень ответственности.

Чем можно объяснить большое количество удалений?  Мы играли с хорошей командой, у них быстрые хорошие нападающие.  Это непросто.  Были вещи, которые не надо было делать.  Играли с той командой, которая заставляет удаляться», — приводит слова Квартальнова «Матч ТВ».

Минчане с 66 баллами занимают третье место в Западной конференции.