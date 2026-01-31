Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу своей команды над «Торпедо» (3:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Виктор Козлов globallookpress.com

«После поездки, где мы отдали много эмоций и сил, было короткое время на восстановление. Было видно, что ребята достают из себя ресурсы, эмоции, физические силы. Было много сложностей, но мне понравилось содержание игры. Были ошибки, но где ошибались — неплохо играл Вязовой. Последние четыре игры достойно мы провели как в атаке, так и в обороне. На таблицу не надо смотреть сейчас, лучше больше фокусироваться на нашем следующем матче», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

«Салават Юлаев» с 82 баллами занимает шестое место в Восточной конференции.