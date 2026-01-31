Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал победу своей команды над «Сибирью» (3:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Евгений Корешков globallookpress.com

«Для нас был очень важный матч, завершали тяжелую трехматчевую гостевую серию. Нужна была победа, выстояли и заслуженно победили.

Делали ли акцент на розыгрыше большинства "Сибири"? Любая команда разбирает меньшинство и большинство соперника. Плюс, вратарский фактор, конечно, разбирали.

Почему не заявили Николаева? Подтягиваем физическое состояние, все нормально. Скоро увидите его», — приводит слова Корешкова «Матч ТВ».

«Трактор» с 52 очками занимает седьмое место в Восточной конференции.