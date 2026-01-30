Нападающий Никита Дыняк будет выступать за «Ак Барс». Стороны заключили контракт до 31 мая 2029 года, сообщает пресс-служба клуба.

Никита Дыняк globallookpress.com

«Мы в "Ак Барсе" уверены, что Дыняк — лучший игрок лиги в своей роли. Он выполняет уникальные функции на льду, отлично понимает свои задачи и всегда готов играть на команду. Мы видим его лидерские качества на скамейке — за семь лет в Казани Никита стал важной частью клуба, на него всегда можно положиться. Рады, что наше желание продлить контракт сразу на три года было обоюдным», — заявил генменеджер казанского клуба Марат Валиулин.

В нынешнем сезоне Дыняк сыграл 43 матча и набрал 14 (5+9) очков.