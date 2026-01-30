Главный тренер «Лады» Павел Десятков поделился мнением об игре своей команды в матче КХЛ против «Локомотива» (1:3).

Павел Десятков — главный тренер «Лады» t.me/hc_lada

«Соперник мастеровитее, более опытный, но мы приложили все силы сегодня, чтобы навязать борьбу. И навязывали, третий гол стал ключевым и переломным по психологии и ходу игры. Если бы не он, концовка была бы более напряженной.

Почему не играли Граовац и Юрчо? Плохо сыграли прошлый матч. Червоненко и Романов, которые играли вместо них, выполнили свою задачу, роль четвертого звена. Справлялись, могли сыграть более агрессивно, но свою работу все равно выполнили. От Граоваца и Юрчо ждем большего, они тут для другого находятся. Их мастерство не приносит тех дивидендов, которых мы ждем», — передает слова Десяткова «Матч ТВ».

«Лада» располагается на последней 11-й позиции в таблице Запада с 36-ю очками в активе. В следующем матче тольяттинцы сыграют против «Металлурга» 3-го февраля.