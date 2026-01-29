Нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски прокомментировал победу своей команды над «Трактором» (1:0) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
«Сложный получился матч. Противнику нужно отдать должное, они вышли заряженными. Мы, наверное, не сразу вкатились, но хорошо, что набирали по ходу встречи, по ходу вырвали победу. Гол Маклауда? Мы постарались не усложнять — бросок Шарипзянова, закрытый обзор вратарю, и Маклауд подправил. Действовали попроще, чтобы в таких сложных матчах находить путь к голу», — приводит слова Потуральски «Чемпионат».
«Авангард» с 71 баллом занимает второе место в Восточной конференции.