Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал победу в матче с «Шанхайскими Драконами» (2:1).

Дмитрий Михайлов globallookpress.com

«Сложная игра.  Очень напряженная.  В Сочи мы сыграли неуверенно, счет был крупный.  Потому соперник понимал, за счет чего может выигрывать.  Но поговорили с ребятами.  Играли очень самоотверженно.  Были обоюдоострые моменты у обеих команд.  На вратарь здорово сыграл.  Самоотдача, характер, сердце — главные составляющие сегодняшней победы», — приводит слова Михайлова «Матч ТВ».

«Сочи» поднялся на 10-е место в Западной конференции, набрав 37 баллов.  «Драконы» с 45 очками по-прежнему остается на 9-й строчке в турнирной таблице.