Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал победу в матче с «Шанхайскими Драконами» (2:1).

Дмитрий Михайлов globallookpress.com

«Сложная игра. Очень напряженная. В Сочи мы сыграли неуверенно, счет был крупный. Потому соперник понимал, за счет чего может выигрывать. Но поговорили с ребятами. Играли очень самоотверженно. Были обоюдоострые моменты у обеих команд. На вратарь здорово сыграл. Самоотдача, характер, сердце — главные составляющие сегодняшней победы», — приводит слова Михайлова «Матч ТВ».

«Сочи» поднялся на 10-е место в Западной конференции, набрав 37 баллов. «Драконы» с 45 очками по-прежнему остается на 9-й строчке в турнирной таблице.