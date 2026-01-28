Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу в матче с «Торпедо» (3:2 ОТ).

Андрей Козырев globallookpress.com

«Хорошая игра на высоких скоростях, равная. В концовке мы были успешнее.

Мы играем от матча к матчу. Нам важна сама игра, ее содержание, рисунок. Есть общая концепция, по которой мы играем. Вариативность зависит от игроков.

Играть еще долго. Нас волнует именно сама игра. Мы пытаемся ее улучшать. Что‑то получается, что‑то — нет. Думаю, мы движемся вперед», — цитирует Козырева «Матч ТВ».

После этого матча «Северсталь» занимает 2-е место в таблице Запада с 68-ю очками в активе. «Торпедо» располагается на 4-й позиции (65).