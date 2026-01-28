Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о поражении от «Спартака» (2:6).

«Мы получили много удалений. Эти удаления были безобразными — в чужой зоне, выброс шайбы или за нарушение численного состава при игре "4 на 5". Соперник нас за это благополучно наказал. Потом мы предприняли огромные усилия, чтобы поправить свое положение, бились практически до конца. Последние два гола — это следствие усталости, когда пришлось играть чуть ли не в два звена. Но мы боролись до конца и третью шайбу забили — пусть и высоко поднятой клюшкой. Но нельзя так много удаляться, давать сопернику такие шансы.

И у нас почему‑то в играх со "Спартаком" постоянно появляется какой‑то персонаж в команде, который обязательно привозит шайбы. Причем дарит их сопернику. Мы и в первой игре здесь пострадали, привезли две шайбы себе на пятак и отдали их спартаковцам. Сегодня — то же самое, мы три шайбы привезли своими действиями. И почему‑то это происходит со "Спартаком". В других матчах такого нет. Для меня это загадка», — приводит слова Десяткова «Матч ТВ».

«Спартак» набрал 58 очков и по-прежнему занимает 7-е место в Западной конференции, «Лада» с 36 баллами по-прежнему остается на 10-й строчке в турнирной таблице