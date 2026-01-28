Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Александр Барков прокомментировал победу своей команды в матче КХЛ против «Лады» (6:2).

Фрагмент матча «Спартак» — «Лада» t.me/hc_spartak

«Как на игроках сказалось отсутствие на лавке Жамнова? Пользуясь случаем, поздравим Алексея Юрьевича с рождением долгожданного сына. Ребята тоже хотели сделать подарок, к этому стремились. Горели, было видно. Игру мы начали хорошо, контролировали ее ход, забили нужные голы. И в дальнейшем, за мелкими огрехами, мы игру вели.

В концовке, ведя 4:1, едва не сделали счет 4:3. Что это? Высоко поднятая клюшка — это же не гол. Третью шайбу "Лады" не засчитали. У нас тоже гол коньком не засчитали. Если гола нет, то нет. Просто нам в большинстве много пришлось играть. И в какой‑то момент настало некое расслабление у ребят. А тут и в меньшинстве, и в равных составах пришлось выступать, где соперник использовал какие‑то свои последние козыри. Но в дальнейшем было все нормально, мы контролировали игру», — цитирует Баркова «Матч ТВ».

«Спартак» располагается на 7-й позиции в таблице Западной конференции с 58-ю очками в активе. В следующем матче «красно-белые» сыграют против СКА 30-го января.