Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Александр Барков прокомментировал победу своей команды в матче КХЛ против «Лады» (6:2).

Фрагмент матча «Спартак» — «Лада»
Фрагмент матча «Спартак» — «Лада» t.me/hc_spartak

«Как на игроках сказалось отсутствие на лавке Жамнова?  Пользуясь случаем, поздравим Алексея Юрьевича с рождением долгожданного сына.  Ребята тоже хотели сделать подарок, к этому стремились.  Горели, было видно.  Игру мы начали хорошо, контролировали ее ход, забили нужные голы.  И в дальнейшем, за мелкими огрехами, мы игру вели.

В концовке, ведя 4:1, едва не сделали счет 4:3.  Что это?  Высоко поднятая клюшка — это же не гол.  Третью шайбу "Лады" не засчитали.  У нас тоже гол коньком не засчитали.  Если гола нет, то нет.  Просто нам в большинстве много пришлось играть.  И в какой‑то момент настало некое расслабление у ребят.  А тут и в меньшинстве, и в равных составах пришлось выступать, где соперник использовал какие‑то свои последние козыри.  Но в дальнейшем было все нормально, мы контролировали игру», — цитирует Баркова «Матч ТВ».

«Спартак» располагается на 7-й позиции в таблице Западной конференции с 58-ю очками в активе.  В следующем матче «красно-белые» сыграют против СКА 30-го января.