«Шанхайские Драконы» одержали победу над «Сочи» (6:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Кевин Лабанк — нападающий «Шанхайских Драконов» globallookpress.com

В составе «Драконов» дублем отметился нападающий Трой Джозефс, отличившись на 6-й и 30-й минутах встречи.

Еще по голу записали на свой счет Ник Меркли на 13-й минуте, Уилл Райлли на 30-й минуте, Кевин Лабанк на 35-й и Гейдж Куинни на 51-й минуте.

У «Сочи» отличились Сергей Попов на 21-й минуте и Дмитрий Кагарлицкий на 54-й минуте.

После этого матча «Шанхайские Драконы» занимают 9-е место в таблице Запада с 45-ю очками в активе. «Сочи» — на последней 11-й позиции с 35-ю баллами.