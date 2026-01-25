Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли поделился мнением об игре своей команды в матче КХЛ против «Спартака» (3:2 ОТ).

Боб Хартли — главный тренер «Локомотива» globallookpress.com

«Хорошая выездная победа. "Спартак" очень быстрый, мастеровитый соперник, доставил нам много проблем. Мы нашли путь к победе, начали матч хорошо, владели инициативой. Но из‑за нескольких потерь, удалений отдали ее "Спартаку". Третий период был для нас лучшим, несмотря на то, что соперник смог сравнять счет. В овертайме мы воспользовались своим шансом.

Плей‑офф не за горами, стараемся войти в этот менталитет матчей на вылет. Сейчас идет ротация игроков, стараемся понять, с кем будем заходить в плей‑офф», — передает слова Хартли «Матч ТВ».

«Локомотив» располагается на 1-й позиции в таблице Западной конференции с 67-ю очками в активе. В следующем матче «железнодорожники» сыграют против СКА 27-го января.