Нападающий «Спартака» Даниил Гутик оценил свой дебютный гол в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (2:3 ОТ).

Даниил Гутик t.me/hc_spartak

«В "Спартаке" созданы хорошие условия для работы. Мне все нравится. Матч с "Локомотивом" получился боевым. Мы можем играть против лидеров на равных. Я стараюсь концентрироваться на своей игре, приносить пользу команде, где‑то выиграть борьбу.

Какой частью тела забросил сегодня? Не знаю, правда. Много игр сыграл против "Локомотива". Приятно было сыграть против своих друзей.

Против московского "Динамо" будет принципиально сыграть? Я всего год там провел. В "Локомотиве" же семь‑восемь лет, с детской школы, молодежки», — передает слова Гутика «Матч ТВ».

Напомним, что в январе этого года Гутик в результате обмена перешел из «Адмирала» в «Спартак».