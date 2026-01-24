«Сибирь» одолела «Ак Барс» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Тейлор Бек — нападающий «Сибири» globallookpress.com

В основное время матча команды обменялись голами. У «Ак Барса» отличились Кирилл Семёнов на 8-й минуте и Дмитрий Кателевский на 34-й минуте.

В составе «Сибири» шайбы забросили Тимур Ахияров на 35-й минуте и Антон Косолапов на 36-й минуте.

Команды довели дело до серии буллитов, где сильнее оказалась «Сибирь». Победный бросок на счету Скотта Уилсона.

После этого матча новосибирская команда занимает 8-е место в таблице Востока с 45-ю очками в активе. «Ак Барс» — на 2-й строчке с 69-ю баллами.