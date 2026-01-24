«Нефтехимик» обыграл «Барыс» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Ярослав Озолин — голкипер «Нефтехимика» globallookpress.com

В составе нижнекамской команды голы записали на свой счет Лука Профака на 12-й минуте, Андрей Белозеров на 41-й минуте (реализованный буллит) и Булат Шафигуллин на 58-й минуте в пустые ворота.

У «Барыса» отличились Семён Симонов на 51-й минуте и Макс Уиллман на 59-й минуте.

«Нефтехимик» одержал 7-ю победу подряд. После этого матча «волки» занимают 5-е место в таблице Востока с 57-ю очками в активе.

«Барыс» располагается на 10-й позиции с 39-ю баллами.