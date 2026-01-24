В 17:00 24.01.2026 начнётся онлайн-трансляция матча Нефтехимик — Барыс в КХЛ.

Последний матч команд между собой: Барыс — Нефтехимик 0:1. Как сложится игра в этот раз?

Наши эксперты подготовили прогноз на матч Нефтехимик — Барыс с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.23 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 2:0.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 2:0.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Нефтехимик — Барыс.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

