Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал победу своей команды над «Адмиралом» (3:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Евгений Корешков globallookpress.com

«Тяжелый матч. Была небольшая пауза, выбились немного из ритма. Нужна была победа, парни молодцы, дотерпели, ловили шайбу на себя. В конце сыграли здорово и заслужили победу.

Пошло ли на пользу изменение первой тройке? Все на пользу идет.

У Григоренко спад после гола? Так бы не сказал, матч на матч не приходится. Все неплохо выглядят

Что с Глотовым? К сожалению, удар о лед был сильным. Ждем информацию, дай бог, все обойдется», — передает слова Корешкова «Матч ТВ».

«Трактор» с 50 баллами занимает 6-е место в Восточной конференции.