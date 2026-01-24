Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал победу своей команды над «Адмиралом» (3:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
«Тяжелый матч. Была небольшая пауза, выбились немного из ритма. Нужна была победа, парни молодцы, дотерпели, ловили шайбу на себя. В конце сыграли здорово и заслужили победу.
Пошло ли на пользу изменение первой тройке? Все на пользу идет.
У Григоренко спад после гола? Так бы не сказал, матч на матч не приходится. Все неплохо выглядят
Что с Глотовым? К сожалению, удар о лед был сильным. Ждем информацию, дай бог, все обойдется», — передает слова Корешкова «Матч ТВ».
«Трактор» с 50 баллами занимает 6-е место в Восточной конференции.