Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (2:3 Б).

Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса» globallookpress.com

«Понимали, что дальневосточное турне нужно было пройти правильно не только по функциональной готовности, но и избежать последствий. Движение было хорошее, много сил потратили, чтобы повести в две шайбы, а затем легко потеряли преимущество. После 2:2 было много хороших отрезков, не нужно было доводить дело до буллитов.

Допускали, что вратарь "Сибири" Михаил Бердин проведет "матч жизни" против бывшей команды? Знаем Мишу и то, как он играет против бывших команд. Сами этим пользовались», — передает слова Гатиятулина «Матч ТВ».

После этого матча «Ак Барс» располагается на 2-й позиции в таблице Востока с 69-ю очками в активе. В следующем матче казанцы встретятся в «зеленом дерби» с «Салаватом Юлаевым» 28-го января в 19:00 по мск.