Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал поражение своей команды от «Трактора» (1:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Олег Браташ globallookpress.com

«Опять можно говорить, что хорошо боролись, была хорошая самоотдача, были шансы, но не использовали моменты. Надо это пережить. Каждое следующее поражение все больше наваливается, психологически тяжело. Но команда не сдается, борется, но пока без результата.

Есть способ взбодрить команду после восьми поражений кряду? Стараемся найти его, но пока не нашли», — приводит слова Браташа «Матч ТВ».

«Адмирал» с 34 очками занимает последнее, 11-е место в Восточной конференции.