Агент Иван Ботев, представляющий интересы нападающего «Трактора» Джошуа Ливо, прокомментировал информацию о возможном обмене своего клиента в «Ак Барс».

Джошуа Ливо globallookpress.com

«Насчет "Ак Барса" у меня нет информации. Впервые слышу. Лучше узнать об этом у "Трактора" или казанского клуба. Но до нас не доходила такая информация.

Обмена точно не будет, обсуждать слухи не хочется. Я уверен, если бы что‑то было, то генменеджер "Трактора" Алексей Волков или генменджер "Ак Барса" Марат Валиуллин позвонили бы мне», — цитирует Ботева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Ливо провел за «Трактор» 44 матча и набрал 48 (22+26) очков.