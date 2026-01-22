Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о победе своей команды в матче КХЛ против «Металлурга» (2:1).

Ярослав Люзенков — главный тренер «Сибири» globallookpress.com

«Понимали, против какого соперника будем играть. Они в огне, хорошо играют в атаке. Ждали своего шанса, здорово ловили шайбы на себя и в конце воспользовались шансом при формате 5 на 3.

Такие игры непредсказуемые. Дома мы думали, что обыграем Нижнекамск. Сегодня было впечатление, что как бы нам не получить кошёлку, но все получилось по‑другому, это хоккей. Не стали нагнетать обстановку. Начали выравнивать ситуацию. Каждая игра дает определенный рисунок», — передает слова Люзенкова «Матч ТВ».

После этого матча «Сибирь» занимает 8-е место в таблице Востока с 43 очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Ак Барса» 24-го января.