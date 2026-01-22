Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал поражение своей команды от «Спартака» (1:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игорь Ларионов globallookpress.com

«Хороший матч. По содержанию, по качеству игры было хорошо. К сожалению, нам не удалось довести матч до победы. Соперник забил два гола. Доволен командой, энергетикой, желанием. Где‑то были небольшие ошибки. Это самое печальное. Заканчивая игру, приходя в тренерскую, раздевалку, ты хочешь сказать пару слов команде, всегда ищешь правильные слова, эмоционально это непросто. Понимаю, что ребята выложились, играли до конца. Приятно, что болельщики, которые заполнили стадион, играли большую роль в той энергетике, которой нуждается команда. От лица команды хочу их поблагодарить. Надо быть терпеливыми. То, что сегодня произошло, нам вернется с другой стороны, когда придет удача. Ребята сыграли хороший матч, это не может не радовать.

Почему сложности возникают в матчах со "Спартаком"? Если бы я работал в этой команде лет пять‑шесть, я бы сказал, что есть сложности с этой командой. У нас еще есть игра с этой командой в Москве. Было сказано, что этот соперник принципиальный для СКА. Ребята понимали, что такие матчи нужно уметь выигрывать, уметь терпеть. У нас есть время для того, чтобы все проанализировать, перевернуть страницу и двигаться к следующей игре», — приводит слова Ларионова «Матч ТВ».

СКА с 53 очками занимают восьмое место в Западной конференции.