Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал поражение своей команды от «Спартака» (1:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игорь Ларионов
Игорь Ларионов globallookpress.com

«Хороший матч.  По содержанию, по качеству игры было хорошо.  К сожалению, нам не удалось довести матч до победы.  Соперник забил два гола.  Доволен командой, энергетикой, желанием.  Где‑то были небольшие ошибки.  Это самое печальное.  Заканчивая игру, приходя в тренерскую, раздевалку, ты хочешь сказать пару слов команде, всегда ищешь правильные слова, эмоционально это непросто.  Понимаю, что ребята выложились, играли до конца.  Приятно, что болельщики, которые заполнили стадион, играли большую роль в той энергетике, которой нуждается команда.  От лица команды хочу их поблагодарить.  Надо быть терпеливыми.  То, что сегодня произошло, нам вернется с другой стороны, когда придет удача.  Ребята сыграли хороший матч, это не может не радовать.

Почему сложности возникают в матчах со "Спартаком"?  Если бы я работал в этой команде лет пять‑шесть, я бы сказал, что есть сложности с этой командой.  У нас еще есть игра с этой командой в Москве.  Было сказано, что этот соперник принципиальный для СКА.  Ребята понимали, что такие матчи нужно уметь выигрывать, уметь терпеть.  У нас есть время для того, чтобы все проанализировать, перевернуть страницу и двигаться к следующей игре», — приводит слова Ларионова «Матч ТВ».

СКА с 53 очками занимают восьмое место в Западной конференции.