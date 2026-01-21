Главный тренер минского«Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» (1:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Дмитрий Квартальнов globallookpress.com

«Была неплохая игра. Мы недотерпели. Где‑то нужно было сыграть попроще. За 30 секунд до конца надо было подержать шайбу, успокоить игру. А мы пропустили за 24 секунды до конца третьего периода. На очко наиграли, но в хоккее за такие ошибки наказывают — что и сделал "Локомотив".

Чего не хватило команде в атаке? Не хватает чуть наглости и мощенки. Чем славится "Локомотив" — на пятаке они действуют наглее и увереннее. А у нас есть академизм. Мы хотим забить красиво. Но нужно играть попроще. И большинство у нас не сработало. Первая спецбригада действовала неплохо, но был не ее день», — приводит слова Квартальнова «Матч ТВ».

Минчане с 63 очками занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции.