Главный тренер минского«Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» (1:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Дмитрий Квартальнов globallookpress.com

«Была неплохая игра.  Мы недотерпели.  Где‑то нужно было сыграть попроще.  За 30 секунд до конца надо было подержать шайбу, успокоить игру.  А мы пропустили за 24 секунды до конца третьего периода.  На очко наиграли, но в хоккее за такие ошибки наказывают — что и сделал "Локомотив".

Чего не хватило команде в атаке?  Не хватает чуть наглости и мощенки.  Чем славится "Локомотив" — на пятаке они действуют наглее и увереннее.  А у нас есть академизм.  Мы хотим забить красиво.  Но нужно играть попроще.  И большинство у нас не сработало.  Первая спецбригада действовала неплохо, но был не ее день», — приводит слова Квартальнова «Матч ТВ».

Минчане с 63 очками занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции.